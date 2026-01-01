В Прикамье ищут инвестора для реставрации исторического дома купца Серебренникова Поделиться Твитнуть

Соцсети Елены Ермолиной

В поселке Ильинский Пермского края ищут нового собственника для объекта культурного наследия регионального значения — «Дом И.Е. Серебренникова». Здание выставлено на торги с начальной ценой в 1 руб. при условии, что покупатель возьмет на себя обязательства по его полной реставрации.

Ильинский неразрывно связан с историей рода Строгановых: именно здесь с XVIII века располагалось Главное правление их пермских имений. Дом Серебренникова является ценнейшим памятником архитектуры своей эпохи. Он выгодно расположен в самом центре поселка, на одном из популярных туристических маршрутов Прикамья, в непосредственной близости от набережной, краеведческого музея и церкви Илии Пророка.

Согласно условиям продажи, новый владелец должен будет провести масштабную реставрацию здания площадью около 300 кв. м и привести в порядок прилегающий земельный участок размером более 2,5 тыс. кв. м. Главная задача инвестора — не только сохранить исторический облик памятника, но и вернуть его в современную жизнь, адаптировав под актуальные нужды.

Для поддержки подобных инициатив в Пермском крае действует специальная программа льготного финансирования проектов по восстановлению объектов культурного наследия. Инвесторы, готовые вложиться в сохранение истории, могут воспользоваться заемными средствами по ставке 9% годовых.

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