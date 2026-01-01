В Прикамье 25 июня ввели режим беспилотной опасности
Все оперативные службы оповещены
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В Пермском крае 25 июня в 11:30 введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает министерство территориальной безопасности.
Как сообщили в ведомстве, все оперативные службы оповещены, находятся в полной готовности. Жителей и гостей региона попросили быть внимательными, а также не поддаваться панике.
Номер вызова экстренных служб — 112.
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