В Прикамье 25 июня ввели режим беспилотной опасности Все оперативные службы оповещены Поделиться Твитнуть

фото: ЕДДС Перми

В Пермском крае 25 июня в 11:30 введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщает министерство территориальной безопасности.

Как сообщили в ведомстве, все оперативные службы оповещены, находятся в полной готовности. Жителей и гостей региона попросили быть внимательными, а также не поддаваться панике.

Номер вызова экстренных служб — 112.

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