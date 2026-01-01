В Пермском крае осуждён подставной директор строительной фирмы Поделиться Твитнуть

фото: freepik

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Житель Кунгура оштрафован за незаконное использование документов при создании юридического лица. Судебные приставы взыскали с него уголовный штраф в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

Следствие установило, что 22-летний мужчина согласился стать номинальным директором строительной фирмы без намерения реально управлять ею и вести финансово-хозяйственную деятельность. Схему незаконного заработка ему предложил знакомый, обещая ежемесячное вознаграждение в 100 тыс. руб. Молодой человек понимал, что будет выступать в роли подставного лица, но согласился из корыстных побуждений.

Он сфотографировал свой паспорт и отправил фото через мессенджер, затем, по указанию знакомого, заказал печать организации и факсимиле своей подписи. Эти документы он переслал через курьерскую службу. На основании предоставленной информации в ЕГРЮЛ были внесены сведения о нем как генеральном директоре компании.

Суд учел, что обвиняемый не имел управленческого опыта и образования, жил далеко от организации и не собирался участвовать в ее деятельности. Мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ и назначили штраф.

Исполнительный документ о взыскании штрафа поступил в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должнику сообщили о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможной замене наказания в случае неуплаты в течение 60 дней.

Судебный пристав вынес постановление об ограничении права выезда за пределы РФ, что стало дополнительной мерой принуждения. Гражданин не стал усугублять положение и выплатил штраф в кратчайшие сроки.

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