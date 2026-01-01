В Перми создана экологически безопасная защита для нефтегазового оборудования

Новая разработка защищает инфраструктуру от разрушения

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  Правительство Пермского края

Пермская компания ФЛЭК, специализирующаяся на производстве химических реагентов для нефтегазовой отрасли, создала образцы биоразлагаемых ингибиторов коррозии. Новая разработка защищает инфраструктуру от разрушения и при этом не наносит вреда окружающей среде.

Сероводородная коррозия является одной из самых опасных угроз для нефтегазовой отрасли, так как вызывает повреждение оборудования и может привести к серьезным авариям и остановке добычи. Специальные реагенты-ингибиторы создают на поверхности металла защитную пленку, противодействуя разрушительным процессам. В отличие от большинства мировых аналогов, новые реагенты ФЛЭК безвредны для экологии: после применения они распадаются на воду, углекислый газ и биомассу, не загрязняя почву и водоемы. Испытания уже подтвердили высокую устойчивость новинки к сероводородной коррозии.

Директор компании ФЛЭК Андрей Шефер назвал биоразлагаемые реагенты будущим отрасли и важным шагом в направлении зеленой энергетики. По его словам, такие разработки критически важны для добычи на шельфах и других территориях с чувствительной экосистемой, где экологическая безопасность является приоритетом. В настоящее время предприятие готовит документы для получения патента на новую продукцию.

Проект создания биоразлагаемых реагентов реализован совместно с Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина. Компания ФЛЭК входит в группу "Нефтьсервисхолдинг", базируется в Перми и поставляет продукцию во все ключевые нефтегазодобывающие регионы России. В портфеле предприятия уже более восьмидесяти видов уникальных химических продуктов.

Внедрение экологически безопасных технологий является одним из приоритетов для промышленного комплекса Пермского края. Губернатор региона Дмитрий Махонин отмечал, что местные добывающие и перерабатывающие производства активно применяют передовые решения в области экологии. По итогам ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса за 2025 год Прикамье заняло второе место в Приволжском федеральном округе. Около 600 предприятий региона в рамках промышленной кооперации поставляют свои разработки более чем пятидесяти отечественным и зарубежным холдингам, укрепляя технологический суверенитет страны.

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