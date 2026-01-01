В Перми создана экологически безопасная защита для нефтегазового оборудования Новая разработка защищает инфраструктуру от разрушения Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края

Пермская компания ФЛЭК, специализирующаяся на производстве химических реагентов для нефтегазовой отрасли, создала образцы биоразлагаемых ингибиторов коррозии. Новая разработка защищает инфраструктуру от разрушения и при этом не наносит вреда окружающей среде.

Сероводородная коррозия является одной из самых опасных угроз для нефтегазовой отрасли, так как вызывает повреждение оборудования и может привести к серьезным авариям и остановке добычи. Специальные реагенты-ингибиторы создают на поверхности металла защитную пленку, противодействуя разрушительным процессам. В отличие от большинства мировых аналогов, новые реагенты ФЛЭК безвредны для экологии: после применения они распадаются на воду, углекислый газ и биомассу, не загрязняя почву и водоемы. Испытания уже подтвердили высокую устойчивость новинки к сероводородной коррозии.

Директор компании ФЛЭК Андрей Шефер назвал биоразлагаемые реагенты будущим отрасли и важным шагом в направлении зеленой энергетики. По его словам, такие разработки критически важны для добычи на шельфах и других территориях с чувствительной экосистемой, где экологическая безопасность является приоритетом. В настоящее время предприятие готовит документы для получения патента на новую продукцию.

Проект создания биоразлагаемых реагентов реализован совместно с Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина. Компания ФЛЭК входит в группу "Нефтьсервисхолдинг", базируется в Перми и поставляет продукцию во все ключевые нефтегазодобывающие регионы России. В портфеле предприятия уже более восьмидесяти видов уникальных химических продуктов.

Внедрение экологически безопасных технологий является одним из приоритетов для промышленного комплекса Пермского края. Губернатор региона Дмитрий Махонин отмечал, что местные добывающие и перерабатывающие производства активно применяют передовые решения в области экологии. По итогам ЭКГ-рейтинга ответственного бизнеса за 2025 год Прикамье заняло второе место в Приволжском федеральном округе. Около 600 предприятий региона в рамках промышленной кооперации поставляют свои разработки более чем пятидесяти отечественным и зарубежным холдингам, укрепляя технологический суверенитет страны.

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