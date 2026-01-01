В Прикамье задержали двух местных жительниц, предоставивших мошенникам доступ к банковским счетам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники полиции Кудымкара пресекли противоправную деятельность двух дропперов. По подозрению в неправомерном обороте средств платежей задержаны 16-летняя и 26-летняя местные жительницы.

По данным следствия, девушки, столкнувшись с финансовыми трудностями, откликнулись на предложение о легком заработке. За вознаграждение в 3 тыс. руб. они передали третьим лицам полный доступ к своим банковским картам и личным кабинетам в онлайн-банкинге. Злоумышленники использовали счета девушек для незаконных финансовых транзакций. Вскоре финансовая организация заблокировала счета фигуранток из-за подозрительной активности.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. В настоящее время оперативники проводят разыскные мероприятия, направленные на установление других участников преступной схемы.

В полиции подчеркивают, что предложения быстрого заработка через оформление и передачу банковских карт являются частью криминальных схем. Передавая доступ к своим счетам, человек фактически становится соучастником финансовых преступлений и сталкивается с серьезными юридическими последствиями.

Правоохранители предупреждают: при фиксации подозрительных операций банки незамедлительно блокируют счета. А операторы связи приостанавливают действие номеров, использованных в противоправной деятельности. Кроме того, дропперы несут гражданско-правовую ответственность перед потерпевшими и обязаны возместить им средства, транзитом проходившие через их счета.

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