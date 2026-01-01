Попавший в ДТП житель Прикамья отсудил у работодателя 1,5 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Судебные приставы помогли жителю Прикамья получить компенсацию морального вреда в размере 1,5 млн руб. Мужчина пострадал в ДТП, когда ехал на служебном автомобиле УАЗ. Водитель нарушил правила дорожного движения и выехал на встречную полосу, что привело к столкновению с грузовиком. В результате аварии гражданин получил серьёзные травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью. Об этом сообщили в ГУФССП по региону.

После длительного лечения и реабилитации мужчине была установлена инвалидность. Он обратился в суд с иском к своему работодателю, полагая, что юридическое лицо обязано возместить ему моральный вред.

Суд вынес решение, основываясь на том, что работодатель несёт ответственность за действия своих сотрудников во время выполнения ими трудовых обязанностей. Компенсация морального вреда должна быть пропорциональна последствиям травмы и учитывать индивидуальные особенности пострадавшего. В результате обоих ответчиков (второй — виновник ДТП) обязали солидарно выплатить мужчине 1,5 млн руб. за пережитые нравственные и физические страдания.

Гражданин воспользовался правом предъявить исполнительный лист только одному из должников и выбрал своего работодателя для погашения задолженности. Решение суда было передано на исполнение в отделение судебных приставов по Суксунскому и Ординскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство организации-должника было предупреждено о применении мер принудительного исполнения в случае несвоевременной выплаты.

Судебный пристав наложил арест на банковские счета юридического лица в качестве предупредительной меры. Этого ограничения оказалось достаточно для того, чтобы пострадавший получил всю сумму присуждённых ему денежных средств.

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