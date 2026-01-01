В Перми оборонный завод создаст отряд для защиты от беспилотников Стартовал отбор кандидатов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство обороны Российской Федерации совместно с Мотовилихинскими заводами начало отбор кандидатов для формирования мобилизационного резерва. Основная задача резервистов — охрана промышленного предприятия в Перми от атак беспилотных летательных аппаратов.

Контракт с Министерством обороны заключается на срок от трех до пяти лет. Ключевым условием службы является ее территориальная привязка: резервисты будут выполнять задачи исключительно на территории Пермского края. Направление в зону специальной военной операции, в действующие воинские части или добровольческие формирования не предусматривается.

Процесс подготовки включает прохождение специальных сборов. Первоначальное обучение длится 14 суток и проходит в воинской части Кунгура. После этого резервисты прибывают в Пермь, где входят в состав мобилизационной огневой группы для прикрытия завода. Общая продолжительность сборов, на которые сотрудник может быть направлен в течение года, составляет не более шести месяцев.

На период специальных сборов за работником сохраняется основное рабочее место, а также выплачивается средняя заработная плата. Дополнительно предусмотрено денежное довольствие, размер которого зависит от воинского звания. Рядовые получают от 20 до 30 тыс. руб., сержанты — от 27 до 35 тыс., офицеры — от 43 до 56 тыс. руб.

Дополнительную информацию о вступлении в резерв можно получить в военно-учетном столе Мотовилихинских заводов. Он расположен на проходной по ул. Лебедева (второй этаж, каб. 1). Связаться с ведомством можно по тел. 260-76-38.

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