От укусов клещей пострадали 12,8 тысячи жителей Пермского края Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

С начала сезона 12 836 человек, включая 2080 детей, обратились в медицинские учреждения Пермского края из-за укусов клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи укусов зафиксированы во всех районах края. Больше всего обращений поступило из Пермского района (1756 случаев), Перми (1338 случаев) и Добрянского района (860 случаев).

На 25-й неделе клещи атаковали 53% пострадавших во время прогулок в лесу, 31% — при посещении частных садов, 13% — на придомовых территориях, 3% — на других участках.

Анализ клещей, снятых с укушенных, показал, что 52% из них заражены иксодовым клещевым боррелиозом, 5,5% — моноцитарным эрлихиозом человека, 1,5% — клещевым вирусным энцефалитом и 1,1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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