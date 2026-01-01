Из Перми отменяются и задерживаются рейсы в Сочи Также задерживается рейс в Анталью Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно онлайн-табло аэропорта Большое Савино, 25 июня фиксируются задержки и отмены рейсов из Перми в Сочи.

Так, рейс FV 6140 авиакомпании «Россия» должен был вылететь в Сочи в 05:05, теперь же расчётное время — 13:45, следует из расписания. Кроме этого, позже вылетит на юг России и рейс «Победы» ДР 366 — в 13:15 вместо 05:50. Также известно об отмене рейса FV 6130 в Сочи, изначально запланированного на 05:05. Причины — атаки БПЛА на территории Краснодарского края.

С опозданием — в 14:45 вместо 03:40 — отправятся пермяки и в Анталью. Речь о рейсе авиакомпании Ural Airlines.

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