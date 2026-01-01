За 24 июня в Пермском крае потушили шесть пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По информации Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за истекшие сутки 24 июня 2026 года на территории Пермского края ликвидировано шесть пожаров, из них два пожара на территории Перми, по одному пожару на территориях Березниковского, Кунгурского, Кизеловского и Юсьвенского муниципальных округов. Погибших и травмированных нет.

В целях стабилизации обстановки с пожарами 24 июня на территории Пермского края 185 профилактических групп в количестве 449 человек провели 1789 обходов мест проживания граждан, проинструктировано о мерах пожарной безопасности 2742 человека, распространено 2213 листовок-памяток.

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