В центре Перми утром 25 июня встали трамваи
Утром 25 июня в центре Перми встали трамваи на ул. Горького. Об этом сообщили читатели «Нового компаньона».
На участке между ул. Ленина и ул. Луначарского уже скопилось насколько вагонов электротранспорта.
Причиной задержки могла стать поломка трамвая маршрута №8. Пассажиры рассказали, что к трамваю подъехал аварийный автомобиль, специалисты осматривают вагон.
В «ГЭТ» пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
UPD. В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что сегодня в 09:40 на ул. Горького у одного из вагонов возникли технические неполадки при работе на линии. Никто из пассажиров не пострадал. Движение на участке было оперативно восстановлено.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.