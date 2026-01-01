В центре Перми утром 25 июня встали трамваи Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Утром 25 июня в центре Перми встали трамваи на ул. Горького. Об этом сообщили читатели «Нового компаньона».

На участке между ул. Ленина и ул. Луначарского уже скопилось насколько вагонов электротранспорта.

Причиной задержки могла стать поломка трамвая маршрута №8. Пассажиры рассказали, что к трамваю подъехал аварийный автомобиль, специалисты осматривают вагон.

Максим Артамонов

В «ГЭТ» пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

UPD. В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что сегодня в 09:40 на ул. Горького у одного из вагонов возникли технические неполадки при работе на линии. Никто из пассажиров не пострадал. Движение на участке было оперативно восстановлено.

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