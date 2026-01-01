ИП из Перми оштрафовали за проведение выставки с животными без лицензии Поделиться Твитнуть

фото: Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю наложило штраф на ИП Вороньжеву за выявленные нарушения.

Как сообщили в ведомстве, предпринимательница содержит и использует животных в культурно-зрелищных целях. В частности, она выставила своих питомцев в Краснокамском краеведческом музее в экспозиции «Поразительный экзотариум».

В ходе проверки выявилось, что у предпринимателя нет лицензии на содержание и использование животных в зоопарках, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. Кроме того, корма для животных поступали без ветеринарных сопроводительных документов.

Эти факты нарушают ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и другие нормативные акты, регулирующие использование животных в культурно-зрелищных целях, а также правила оформления ветеринарных документов. ИП привлечена к ответственности по ст. 8.53 и 10.8 КоАП РФ.

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