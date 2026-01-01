Средний размер автокредита в Пермском крае вырос на 17,7% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По информации от кредитных организаций, которые передают данные в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), средний размер автокредитов в мае 2026 года достиг 1,54 млн руб., что на 20,5% больше, чем в мае 2025 года (тогда он составлял 1,27 млн руб.), и на 3,4% больше, чем в апреле 2026-го (1,49 млн руб.). В Пермском крае рост за год составил 17,7% (с 1,24 до 1,46 млн руб.).

Наибольший средний размер автокредитов зафиксирован в Москве (2,06 млн руб.).

Наибольший рост с мая 2025 года отмечен в Тульской области (+27,7%), Москве (+24,1%) и Республике Татарстан (+23,1%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что последние девять месяцев средний чек выданных автокредитов остается стабильным на уровне около 1,5 млн руб. Это происходит на фоне низкого риска со стороны банков и невысокого спроса на автокредиты из-за повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок и общего роста цен на автомобили.





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