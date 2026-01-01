Полпреду президента России в ПФО презентовали медкластер в Камской долине Перми Игорь Комаров посетил Пермский реабилитационный центр и художественную галерею Поделиться Твитнуть

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров вместе с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным 24 июня посетили Пермский краевой центр реабилитации детей-инвалидов, а также побывали в Пермской галерее, одном из крупнейших региональных художественных музеев России.

Реабилитационный центр рассчитан на 80 мест для круглосуточного пребывания и 75 мест для дневного, что позволяет ежегодно обслуживать более 2 тыс. человек с инвалидностью. Большинство пациентов — дети с аутизмом и нарушениями опорно-двигательного аппарата, но центр принимает всех, разрабатывая индивидуальные программы.

Территория центра благоустроена с учетом безбарьерной среды. Здесь оборудованы семь спортивных площадок, включая корты для большого тенниса, волейбольные и баскетбольные площадки, беговую дорожку, сектор для прыжков в длину, площадку для бочча, стрельбища из лука и адаптивные силовые тренажеры. Кроме того, есть прогулочные и детские игровые зоны, что создает благоприятные условия для всесторонней реабилитации детей и их семей.

На территории центра также состоялась презентация развития медицинского кластера Камской долины. Здесь уже функционируют Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии им. Суханова и Перинатальный центр. В настоящее время продолжается строительство нового краевого онкологического центра, который будет оснащен на уровне федеральных клиник Москвы и Санкт-Петербурга. Завершение строительства запланировано на текущий год, после чего начнется лицензирование. Центр станет одним из крупнейших в стране, предоставляя полный цикл диагностики, лечения и реабилитации и ежегодно принимая около 14 тыс. пациентов в рамках ОМС.

Посещая новую Пермскую художественную галерею, Игорь Комаров подчеркнул важность переезда музея, отметив, что Спасо-Преображенскому собору возвращено его историческое назначение.

Напомним, торжественное открытие галереи состоялось 31 марта, и с тех пор ее посетили более 107 тыс. человек.

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