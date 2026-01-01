В Пермь хочет зайти международный бренд апарт-отелей Первый отель сети YES будет рассчитан на 500 апартаментов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми может появиться первый апарт-отель международной сети YES, сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» в пресс-службе компании. Сейчас ведутся переговоры с частным девелопером о проектировании и строительстве объекта.

Отель рассчитан на 500 апартаментов. Объём инвестиций и сроки реализации проекта пока не разглашаются.

В YES отметили, что после открытия управление будет соответствовать стандартам сети и учитывать особенности локации и рынка. Компания предоставит экспертную поддержку в проектировании, зонировании, оснащении и эксплуатации. По готовности проекта будут внедрены технологии управления апартаментами, программы доходности и проведено обучение для отдела продаж.

В Перми пока нет сервисных апарт-отелей с сервисным управлением и программами доходности, что делает регион перспективным для развития этого направления, отметили в компании. Туристический потенциал региона за три года вырос на 20%, но рынок гостиничных услуг недостаточно развит и не соответствует спросу. Высокие ставки аренды и стоимость квадратного метра сопоставимы с крупными городами, что делает Пермь привлекательной для строительства апарт-отелей YES.

Сеть апарт-отелей YES основана в 2011 году девелоперской компанией Pioneer и управляется ООО «УК Йес», большая часть акций которого принадлежит Леониду Максимову. В действующих комплексах сети 4205 апартаментов, планируется увеличить их количество до 9310. Апарт-отели YES уже работают в Санкт-Петербурге и Москве. В 2027 году планируются объекты в Казани, в 2028-м — на побережье Каспийского моря в Баку (Азербайджан), в 2029-м — в Новосибирске.

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