Пермский «Амкар» назначил нового главного тренера Игорь Беляев перешёл из курского «Авангарда» Поделиться Твитнуть

ФК «Амкар»

Футбольный клуб «Амкар» официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал Игорь Беляев.

Игорь Александрович Беляев родился 30 августа 1975 года в Курске. Всю свою тренерскую карьеру, с 2007 по 2026 год, он провёл в родном для себя курском «Авангарде». Начинал работу в тренерском штабе второй команды, после чего занимал различные должности в структуре клуба — от главного тренера основной команды до спортивного директора.

В качестве главного тренера в сезоне 2016/17 вывел «Авангард» в Первую лигу. В роли ассистента главного тренера вместе с командой дошёл до финала Кубка России в сезоне 2017/18. Под его руководством курский клуб показал лучший результат в своей истории — восьмое место в первенстве ФНЛ сезона 2018/19.

Контракт с «Амкаром» Беляев подписал до конца июня 2027 года.

Предыдущий главный тренер красно-черных Ярослав Мочалов останется в команде и займет пост старшего тренера.

Дмитрий Мартынов, президент ФК «Амкар Пермь»:

— Из нескольких кандидатур выбор был сделан в пользу Игоря Александровича. Это опытный специалист с сильным бэкграундом, который на протяжении многих лет работал в одном клубе и хорошо понимает все аспекты построения команды. Отличный мотиватор. Эффективно работает как с опытными футболистами, так и с молодыми игроками, в том числе в условиях ограниченного бюджета.

Вместе перед нами стоит общая цель — выход в «Золото»!

Первый матч нового сезона «Амкар» сыграет 18 июля на выезде против «Иртыша». В Перми клуб выступит 25 июля в матче против «Родины-2».

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.