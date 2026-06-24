В Перми ограничивается движение транспорта у администрации губернатора Проехать по ул. Куйбышева от Петропавловской до Ленина можно будет только днём в будни Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми ограничивается движение на участке ул. Куйбышева от ул. Петропавловской до ул. Ленина. Причина — ремонт трамвайных путей.

По сообщению краевого Минтранса, ограничения вводятся с 25 июня по 31 июля. Движение по одной полосе — от Петропавловской в направлении Ленина — будет закрыто в будни с 22:00 до 06:00 и в выходные дни круглосуточно. Движение по ул. Куйбышева в противоположном направлении — от Ленина до Петропавловской — сохранится.

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