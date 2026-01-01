Избран новый президиум пермского Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Совет обсудил план мероприятий Года единства народов России Поделиться Твитнуть

Фото: тг-канал Эдуарда Соснина

В Перми 24 июня прошло заседание Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям, на котором был утверждён новый состав президиума совета. Об этом сообщает на своих ресурсах глава Перми Эдуард Соснин.

В него вошли представители традиционных конфессий: митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий, муфтий Пермского края Анвар Аблаев, главный имам-мухтасиб Пермского края Ильхам Бибарсов, настоятель старообрядческого собора протоиерей Никола Татауров, руководители национальных организаций, эксперты, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин и сотрудники администрации города.

Совет обсудил программу мероприятий муниципальной программы «Общественное согласие», посвященных Году единства народов России. В сентябре пройдёт Спартакиада национальных видов спорта, в октябре впервые состоится Фестиваль финно-угорских народов, а в декабре — традиционный фестиваль национальных культур «Пермь многоликая».

Глава города напоминает, что в этом году уже состоялись первый городской этносубботник и национальный праздник татар и башкир «Сабантуй»; а фестиваль русской культуры и традиций «Русская мозаика» вошёл в число 25 лучших практик страны, заняв призовое место в номинации «Лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений».

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