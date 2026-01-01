Каждый девятый житель Перми не представляет жизнь без курьерской доставки Особенно популярна услуга у женщин и молодёжи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среднем пермяки заказывают курьерскую доставку восемь раз в месяц. Такие данные получил в ходе репрезентативного опроса сервис «Авито». Исследование о роли курьерской доставки в жизни россиян показало, что сервисы доставки перешли из разряда «приятного удобства» в категорию базовых бытовых потребностей.

Особенно активно пользуются доставкой молодые потребители. Для каждого пятого жителя страны в возрасте до 34 лет невозможность воспользоваться доставкой стала бы источником серьезного стресса: в этом признались 19% респондентов из этой возрастной категории. Частота заказов также коррелирует с возрастом: почти каждый день доставку оформляют 12% молодых людей 18-24 лет и 10% пользователей 25-34 лет — это значимо выше, чем в других возрастных группах.

О сформированной привычке пользоваться услугами доставк говорит то, что более четверти пермяков (26%) за последнюю неделю хотя бы 1-2 раза пожалели о том, что не заказали доставку, а пошли в магазин самостоятельно.

Исследование также показало, за какие дополнительные опции пользователи готовы доплачивать. В топ-3 вошли скорость доставки (38%), подъем товара на этаж/занос в квартиру (24%) и бережная упаковка (18%).

Особенно показателен вопрос о срочных покупках. Когда возникает ситуация, при которой нужно быстро приобрести товар, почти половина пермяков (47%) первой мыслью отмечает: «Посмотрю, есть ли доставка на сегодня/завтра», а визит в магазин в первую очередь рассматривают 21%.

При этом проявился выраженный гендерный разрыв: женщины чаще мужчин отдают предпочтение доставке в срочных ситуациях — 34% против 26%.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.