Глава фракции коммунистов в Пермском заксобрании стала кандидатом в депутаты Госдумы Анна Баранова выдвигается по одномандатному округу и в составе партийного списка Поделиться Твитнуть

Глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Пермского края Анна Баранова выдвинута кандидатом на выборы в Государственную думу. Об этом депутат сообщает в своих соцсетях.

Решение о выдвижении было принято 20 июня XIX съездом КПРФ. Анна Баранова выдвинута кандидатом в депутаты Государственной думы по одномандатному избирательному округу № 64 и в составе федерального списка по территориальной группе № 16 — Пермский край и Удмуртская Республика.

В своём избирательном округе коммунистка намерена представлять интересы избирателей Свердловского и Индустриального районов Перми, а также Кунгурского, Октябрьского, Чернушинского, Пермского, Ординского, Кишертского, Суксунского и Уинского округов.

В партийном списке территориальной группы Анна Баранова пойдёт на выборы под предводительством политика-блогера Николая Бондаренко.

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