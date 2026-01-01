Реконструкция путепровода на Монастырской в Перми завершена на 70% В июле до Перми I снова начнут ходить большие автобусы Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми продолжается реконструкция автомобильного путепровода через железную дорогу на ул. Монастырской. На данный момент техническая готовность объекта составляет 70%, сообщили в Министерстве транспорта Пермского края.

В ведомстве сообщили, что самый сложный этап работ уже позади — все опоры нового путепровода готовы. Сейчас специалисты занимаются их облицовкой гранитным камнем.

Все 85 балок пролетного строения уложены на свои места, их длина варьируется от 14 до 19 м, а общая длина нового путепровода составляет 102 м.

«Самым трудным этапом стало бурение опор под сваи, глубина которых достигает 30 м. Для работы тяжелой техники был построен временный мост, который нужно было собрать, выполнить необходимые работы и затем разобрать. Также в сложных условиях проходил монтаж балок», — поделился начальник участка «Мостотряд 123» Денис Полыгалов.

Министерство транспорта Пермского края

Сейчас рабочие занимаются армированием последней из четырех плит проезжей части и обустройством мостового полотна, включая заливку бетона, укладку гидроизоляции и асфальтового покрытия.

На путепроводе уже видны будущие тротуары шириной 3,5 м и смотровая площадка. Вдоль тротуаров будет установлено новое ограждение с историческим узором, часть которого уже доставлена на стройплощадку.

Параллельно проводятся работы по реконструкции подпорных стен: новая стена на участке рядом со ст. Пермь I готова, а на набережной продолжается замена разрушенных элементов кладки.

В районе Дома Мешкова подпорная стена была укреплена методом инъекции — под давлением был закачан специальный раствор, который заполнил пустоты и повысил несущую способность стены.

«В июле планируется перекрыть движение по ул. Горького, открыв ул. Монастырскую для движения по двум полосам из четырёх в техническом режиме. В это же время на Пермь I должны вернуться большие автобусы», — уточнили в минтрансе.

В районе ул. Горького после закрытия движения будут организованы пешеходный переход, парковка и откос у железной дороги.

Финальным этапом станет архитектурное оформление объекта: северный портал у набережной будет облицован матовой гранитной плиткой, а подпорная стена получит архитектурную подсветку, точечные светильники на колоннах и освещение вдоль проезжей части.

Также на путепроводе будет создана смотровая площадка, организована парковка со стороны южного портала и установлено барьерное ограждение вдоль ул. Монастырской в пределах работ. В районе подпорной стены у Дома Мешкова появится скамья для маломобильных граждан.

Напомним, реконструкция путепровода началась в 2025 году и должна завершиться в этом дорожном сезоне.

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