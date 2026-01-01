Мошенники обманом оформили кредит на участника СВО из Перми Поделиться Твитнуть

фото: freepik

freepik.com

Прокуратура Ленинского района Перми по обращению Героя Российской Федерации, участвующего в специальной военной операции, пресекла незаконные действия мошенников.

В ходе проведённой надзорным органом проверки было выявлено, что неизвестные лица, используя персональные данные участника СВО без его ведома, получили доступ к его личному кабинету в банковском приложении через интернет. Злоумышленники оформили кредит на имя военнослужащего и похитили 53 тыс. руб.

На основании материалов проверки возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), расследование находится под контролем прокуратуры.

В настоящее время права военнослужащего восстановлены. Кредитный договор, заключенный от его имени, аннулирован, а из его кредитной истории удалена информация о задолженности.

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