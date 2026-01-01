Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае пройдёт комплексное исследование популярной туристической реки Более 40 исследователей отправятся изучать Вишеру Поделиться Твитнуть

Экспедиция РГО на Колве. 2025 год. Фото: psu.ru

В Пермском крае с 25 июня по 5 июля пройдёт комплексная экспедиция Пермского краевого отделения Российского географического общества «По следам Э.К. Гофмана — река Вишера». О планах её проведения участники рассказали на пресс-конференции 23 июня.

Экспедиция объединит учёных Пермского государственного национального исследовательского университета, Горного института УрО РАН, Института географии РАН и других научных и научно-образовательных организаций — в ней примут участие более 40 исследователей разных специальностей: геологи, географы, геофизики, биологи, археологи и даже социологи. Руководитель проекта — председатель Пермского отделения РГО, декан географического факультета ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Зайцев.

Проект был назван в честь Эрнста Карловича Гофмана, российского геолога, минералога, географа и путешественника XIX века, главным делом которого было исследование уральских рек: каждое лето он с экспедицией выезжал в Богословский, Воткинский, Пермский, Екатеринбургский, Златоустовский и Гороблагодатский горные округа.

Нынешняя экспедиция будет направлена на комплексное изучение бассейна Вишеры — уникальной природной территории Пермского края, обладающей высоким туристско-рекреационным потенциалом. Как отмечают организаторы, туристы знают и любят Вишеру, но верховья реки до сих пор крайне мало изучены.

Андрей Зайцев, руководитель экспедиции «По следам Э.К. Гофмана — река Вишера»:

— Экспедиция позволит получить обширную информацию о современном состоянии природной и социальной среды Вишеры, оценить рекреационную ёмкость территории природного парка и разработать предложения по развитию туризма — экологического, безопасного для экосистем Вишеры.

Исследователи разделятся на две группы: одна будет работать в Вишерском заповеднике, другая — на территории природного парка «Пермский». В последний день июня они объединятся в посёлке Вая, откуда планируют передать первые данные о полученных результатах.

Учёные намерены выполнить геологическое описание вишерских пещер, провести их лазерную сьёмку для создания 3D-моделей геодезической точности, получить гидрологические и гидрофизические характеристики реки, провести обследование флоры и фауны, мест произрастания краснокнижных видов. Помимо этого, как и год назад в долине Колвы, будут проведены археологические, историко-культурные и социологически исследования.

Среди прочего участники экспедиции изучат антропогенную нагрузку на территорию и оценят потенциал её туристской инфраструктуры. Будет создан паспорт туристического маршрута, сформированы 3D-данные стоянок и экотроп.

Результатом проекта станут видеохроники, информационный проспект о Вишере и продукты дополненной реальности для VR, доступные широкой публике. Будут организованы фотовыставки и лекции в городах Пермского края, а в штаб-квартире Пермского отделения РГО будет создана выставка «Вишерский край. Хроники РГО».

Подобная комплексная экспедиция год назад прошла на реке Колве. Были обследованы 24 потенциальных участка для создания особо охраняемых природных территорий. Уникальные артефакты современной деревенской жизни пермского севера, найденные участниками экспедиции, стали основой выставки «Колвинский край. Хроники РГО».

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