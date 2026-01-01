Синоптики предупредили о сильной грозе в Прикамье днём 25 июня Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), 25 июня в дневное время в отдельных районах Пермского края ожидается сильная гроза.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Пермскому краю обратилось к жителям с предупреждением: «Избегайте нахождения вблизи деревьев, различных конструкций и линий электропередачи, а также не паркуйте автомобиль рядом с ними. В случае аварий на электрических сетях необходимо немедленно отключить все электроприборы и строго соблюдать правила пожарной безопасности. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких поворотов и торможений, а также поддерживать безопасную дистанцию. Учтите состояние дорожного покрытия. Пешеходам следует быть внимательными при передвижении и при переходе через проезжую часть».

Для вызова экстренных служб в МЧС просят использовать следующие номера: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, звонок бесплатный. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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