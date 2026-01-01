Цены на частные дома в Пермском крае выросли на 2,9% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики федерального портала «Мир квартир» зафиксировали замедление роста цен на частные дома. Даже с началом летнего сезона спрос на такие объекты не увеличился существенно (+7% за первое полугодие). Из 85 регионов, охваченных исследованием, в 61 регионе стоимость частных домов выросла, а в 24 — снизилась. В среднем по России цена на частный дом увеличилась на 1,7%. (до 7,6 млн руб. за лот). В Пермском крае цена увеличилась на 2,9%. Теперь средняя стоимость объекта на рынке региона составляет 5,3 млн руб.

Наиболее заметный рост цен на частные дома был зафиксирован в Магаданской области (+11,7%), Чукотском автономном округе (+10,2%) и Забайкальском крае (+9,1%).

Лидерами по снижению стоимости частных домов стали Вологодская область (—6,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (—4,1%) и республика Хакасия (—4,1%).

Москва и Подмосковье также вошли в список регионов с падением цен на частные дома, где стоимость коттеджей и дач снизилась на 2,6%.

Эксперты отметили, что наибольший рост цен наблюдается в регионах, где действуют государственные программы поддержки строительства и приобретения жилья, такие как «Дальневосточная ипотека» под 2% и «Дальневосточный гектар». Также значительное повышение цен зафиксировано в Курской и Белгородской областях, где гражданам, пострадавшим от военных действий, предоставляются целевые выплаты и кредиты по льготным ставкам. В регионах без стимулирующих мер прирост цен оказался скромным, или даже зафиксировано снижение стоимости домов. Это свидетельствует о том, что текущая экономическая ситуация ограничивает возможности людей приобретать дорогостоящие активы.

Для сравнения: за первое полугодие 2025 года средняя цена частного домовладения выросла на 2,8%.

Эксперты предполагают, что такое положение дел сохранится до тех пор, пока не улучшатся макроэкономические показатели.

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