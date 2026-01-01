В Прикамье выставили на торги дом князя Голицына Поделиться Твитнуть

Соцсети Елены Ермолиной

В поселке Ильинский Пермского края ищут инвестора для восстановления объекта культурного наследия — дома князя Голицына. Памятник жилой архитектуры первой половины XIX века выставлен на торги с начальной ценой 1 рубль.

Двухэтажный дом был построен в 1823 году по распоряжению Софьи Строгановой специально к визиту князя Василия Сергеевича Голицына. В этот период князь курировал хозяйственные и социальные вопросы строгановских владений, развивая местное образование и медицину. В дальнейшем в здании размещались врачи графской больницы, а в советское время работал детский сад.

Инвестору предлагается здание площадью более 200 квадратных метров и прилегающий земельный участок размером около 1400 квадратных метров. Главное условие сделки — сохранение памятника и проведение его полноценной реставрации. Объект расположен в историческом центре поселка, рядом с другими ключевыми достопримечательностями Ильинского.

Для реализации подобных проектов в Пермском крае предусмотрены меры поддержки. Инвесторы, занимающиеся восстановлением объектов культурного наследия, могут рассчитывать на льготное финансирование по ставке 9% годовых. Эта инициатива позволяет не только сохранять архитектурные памятники региона, но и создавать новые точки притяжения для жителей и туристов.





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