Под нажимом приставов подрядчик отремонтировал крыши двух домов в Прикамье Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

В Кунгуре некоммерческая организация после серии штрафов наконец выполнила судебное решение о капитальном ремонте крыш. Судебные приставы добились проведения работ, которые откладывались годами. Об этом сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

Изначально жители обратились в надзорный орган, жалуясь на аварийное состояние крыш. Протечки, разрушение конструкций и износ кровельных материалов были зафиксированы в ходе проверки. Региональный оператор, ответственный за капитальный ремонт, не выполнил свои обязательства по реконструкции.

Техническое обследование подтвердило критическое состояние крыш. В одном из домов износ кровли достиг 65%, были обнаружены разрушения парапета, вздутия и разрывы гидроизоляции, а также повреждения вентиляционных шахт. Во втором доме выявили трещины в стропильной системе, коррозию металлических листов и сколы шифера.

После того как должностные лица внесли представление об устранении нарушений, реальных мер по ремонту принято не было. Для защиты прав жильцов в суд был подан иск, требующий обязать некоммерческую организацию устранить выявленные недостатки.

Суд установил, что региональный оператор должен провести капитальный ремонт в установленные сроки, и дефицит средств фонда капремонта не освобождает его от этой обязанности. Суд подчеркнул, что бездействие при явных признаках аварийного состояния угрожает жизни и здоровью граждан.

В итоге юридическое лицо обязали произвести капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. Исполнительный лист был передан в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Еловскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Руководство организации-должника предупредили об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение судебного решения, но ремонтные работы не были выполнены в установленные сроки. Это привело к наложению исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб.

Несмотря на это, организация не приступила к реконструкции. За игнорирование требований исполнительного документа судебные приставы привлекли должностных лиц к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ семь раз. Общая сумма наложенных штрафов достигла 330 тыс. руб. Экономические санкции наконец-то побудили ответственных лиц приступить к капитальному ремонту крыш. Исполнительное производство завершено фактическим исполнением.









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