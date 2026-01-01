В Прикамье простятся с погибшими в ДТП под Ростовом жителем Сылвы и его 11-летней дочерью Поделиться Твитнуть

фото: jannoon028

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Стала известна дата похорон жителя Прикамья и его 11-летней дочери, которые погибли в автокатастрофе в Ростовской области, об этом пишет perm.aif.ru.

«25 июня (в четверг) состоится церемония прощания. Она начнется в 10:30 у ДК (п. Сылва, Заводской переулок, 1). В 12:00 пройдет отпевание в церкви на Куликовке, после чего состоится захоронение на Куликовском кладбище», — рассказали земляки в паблике «Подслушано Подсмотрено Сылва».

Трагедия произошла в Ростовской области. 48-летний водитель автомобиля «Киа» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». Мужчина погиб на месте. Его 11-летнюю дочь доставили в больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Об этом сообщила родственница погибших в социальных сетях.

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