Глава СКР поручил доложить о планах закрытия школы в деревне Ярино Пермского края Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по обращению жителей д. Ярино Добрянского муниципального округа Пермского края о закрытии школы. Об этом пишет газета «Пятница».

В обращении к председателю следкома сообщается, что в апреле текущего года должностными лицами без учета мнения граждан принято решение о закрытии единственной школы и переводе учащихся в образовательное учреждение, расположенное в Добрянке — на значительном расстоянии от мест их проживания. При этом автомобильная дорога, соединяющая населенные пункты, находится в непригодном состоянии, из-за чего родители опасаются за безопасность детей.

Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В СУ СК России по Пермскому краю проводится процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, а также проводимой работе по реализации прав несовершеннолетних на доступное образование.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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