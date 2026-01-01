В Ильинском округе Прикамья установили выплату гражданам за привлечение контрактников на СВО
Депутаты думы Ильинского муниципального округа приняли решение об установлении единовременной выплаты для граждан, содействующих заключению контрактов на военную службу в Вооруженных силах РФ для участия в специальной военной операции.
Размер поощрения составит 30 тыс. руб. Средства будут выделяться из резервного фонда администрации округа. Выплата положена за каждого привлеченного кандидата, независимо от его гражданства: это могут быть граждане России, иностранные граждане или лица без гражданства.
Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
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