В Ильинском округе Прикамья установили выплату гражданам за привлечение контрактников на СВО Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты думы Ильинского муниципального округа приняли решение об установлении единовременной выплаты для граждан, содействующих заключению контрактов на военную службу в Вооруженных силах РФ для участия в специальной военной операции.

Размер поощрения составит 30 тыс. руб. Средства будут выделяться из резервного фонда администрации округа. Выплата положена за каждого привлеченного кандидата, независимо от его гражданства: это могут быть граждане России, иностранные граждане или лица без гражданства.

Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

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