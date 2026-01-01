В Оханском округе Прикамья введут туристический налог Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Дума Оханского городского округа приняла постановление о введении на территории муниципалитета туристического налога. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале «На местах».

Налогом будут облагаться организации и физические лица, включая индивидуальных предпринимателей, которые предоставляют услуги по временному размещению в гостиницах, отелях и хостелах. При этом сбор не будет применяться в случае предоставления услуг несовершеннолетним.

Предусмотрено поэтапное увеличение ставки. В 2027 году она составит 1% от стоимости услуг размещения, в 2028 году вырастет до 2%, в 2029-м — до 3%, в 2030-м — до 4%. Начиная с 2031 года ставка зафиксируется на уровне 5%.

По оценкам администрации округа, внедрение новой меры позволит пополнить местный бюджет. Ожидаемые поступления от туристического налога в 2027 году составят 900 тысяч рублей.

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