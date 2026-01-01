Жительницу Прикамья осудят за мошенничество при получении единовременной помощи Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственный отдел МВД России «Соликамский» завершил расследование уголовного дела о мошенничестве при получении выплат. Обвинение предъявлено 28-летней местной жительнице.

По данным следствия, в 2025 году девушка обратилась за государственной социальной помощью для открытия индивидуального предпринимательства. Программа предусматривала единовременную выплату до 350 тыс. руб. для малоимущих граждан, проживающих одиноко. Чтобы соответствовать критериям программы, обвиняемая предоставила в налоговый орган заведомо ложные сведения о своих доходах. Искусственно занизив среднедушевой доход, она получила право на субсидию.

В результате женщине одобрили выплату в размере 300 тыс. руб. Однако вместо развития бизнеса она использовала полученные средства на личные цели, чем причинила Министерству труда и социального развития Пермского края ущерб в крупном размере.

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а также наложен арест на ее имущество. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

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