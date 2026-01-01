Эксперты выяснили, где высшее образование сильнее всего влияет на зарплатные предложения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Наличие диплома о высшем образовании по-разному влияет на уровень дохода в зависимости от сферы деятельности. Аналитики сервиса hh.ru изучили рынок труда и выяснили, что в интеллектуальных профессиях отсутствие «корочки» ведет к существенному снижению предложений по зарплате, тогда как в массовых рабочих специальностях диплом становится преимуществом и позволяет претендовать на надбавку.

Наиболее заметна разница в IT-сфере и аналитике. Так, дата-сайентисты без высшего образования получают в среднем на 66% меньше своих дипломированных коллег. В первом квартале 2026 года специалисты с дипломом могли рассчитывать на 275 тыс. руб., тогда как кандидатам без него предлагали лишь 85 тыс. Аналогичная ситуация наблюдается у DevOps-инженеров (разница более 50%) и финансовых директоров (47%). В целом по отраслям лидируют IT (+37% к медианной зарплате при наличии диплома), медицина и фармацевтика (+36%), а также юриспруденция (+33%). Здесь образование выступает жестким фильтром квалификации.

В то же время в профессиях, где традиционно достаточно среднего специального образования, наличие вузовского диплома работает как бонус. Работодатели видят в таких соискателях более универсальных сотрудников. Например, повара и кондитеры с высшим образованием зарабатывают в среднем на 41% больше (94 тыс. против 69 тыс. руб.). Швеи и портные получают прибавку в 43%, а уборщики — 45%. Лидерами по отраслям стали розничная торговля (+30%) и сфера туризма и общепита (+25%). Интересно, что ожидания самих кандидатов с дипломом в этих сферах еще выше: промоутеры запрашивают на 177% больше среднего по рынку, а официанты — на 45%.

Эксперты отмечают и обратную сторону: если соискатель не имеет требуемого образования для сложной профессии, он сталкивается с «зарплатным штрафом». Помимо дата-сайентистов, серьезные потери в доходах испытывают программисты (-53%), системные аналитики (-52%) и медицинский персонал (-47%). В рабочих специальностях этот эффект выражен слабее или отсутствует вовсе.

«В сложных ролях высшее образование — это монетизируемый пропуск в профессию, снижающий неопределенность для нанимателя. В сервисных и рабочих специальностях диплом работает, скорее, как косвенный сигнал потенциала, но и там дает ощутимую прибавку», — комментирует Мария Игнатова, директор hh.ru по исследованиям.

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