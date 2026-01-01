В Пермском крае за сутки ликвидировано пять пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За сутки, 23 июня, пожарные подразделения Пермского края потушили пять возгораний. Один случай зафиксирован в Перми, три — в Березниковском городском округе и еще один — в Пермском муниципальном округе. К счастью, жертв нет, однако один человек пострадал и был травмирован.

Для предотвращения подобных инцидентов сотрудники МЧС провели масштабную профилактическую работу. В ней приняли участие 183 группы общей численностью 433 человека. Они совершили более 1,7 тыс. обходов жилых домов, проинструктировали о правилах пожарной безопасности почти 2,7 тыс. жителей и раздали свыше 2,2 тыс. памяток.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает граждан быть бдительными. При обнаружении признаков пожара необходимо немедленно звонить по номерам «01», «101» или «112».

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