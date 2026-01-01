Два пермских университета вошли в рейтинг вузов с высокими зарплатами выпускников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Два пермских университета — ПНИПУ и ПГНИУ — попали в федеральный рейтинг высших учебных заведений по уровню доходов IT-специалистов. Исследование охватывало заработки молодых профессионалов, завершивших образование в период с 2020 по 2025 год. Об этом сообщает «Рифей».

Пермский политехнический университет расположился на 15-й позиции. Среднемесячный доход его выпускников увеличился на 10 тысяч рублей и достиг отметки в 165 тысяч рублей. Примечательно, что 81% специалистов продолжают трудовую деятельность в Перми после получения диплома.

ПГНИУ занял 18-е место со средним уровнем зарплаты 150 тысяч рублей. Более половины выпускников также остаются работать в родном городе.

Всего в список вошли 85 вузов из 39 российских городов. Лидером рейтинга стал МФТИ, где средний заработок молодых IT-кадров составляет 350 тысяч рублей в месяц.

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