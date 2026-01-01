Соперниками пермской «Пармы» в новом чемпионате станут 11 команд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На последнем Совете Единой Лиги ВТБ были утверждены ключевые аспекты нового сезона 2026/27. В частности, были определены состав участников, формат турнира и его регламент.

В предстоящем сезоне Единая Лига ВТБ будет включать 12 команд. Помимо «Бетсити Пармы», это «Автодор», «Астана», «Динамо Владивосток», «Енисей», «Зенит», «Локомотив-Кубань», МБА, «Самара», УНИКС, «Уралмаш» и ЦСКА. «Пари Нижний Новгород» не примет участие в основном чемпионате, но будет выступать в молодежной Лиге.

Регулярный чемпионат будет состоять из двух этапов. На первом этапе команды сыграют по два круга, что позволит каждой из них встретиться с каждой соперницей. По итогам первого этапа 12 команд будут разделены на две группы по шесть команд в каждой. На втором этапе каждая команда снова сыграет по два круга внутри своей группы. Шесть лучших команд из группы А напрямую выйдут в плей-офф, а команды из группы Б, занявшие с первого по четвертое места, примут участие в плей-ин.

Всего в регулярном чемпионате каждая команда проведет 32 матча. Финальная стадия турнира — плей-офф — будет проходить по традиционной схеме: четвертьфинальные серии до трех побед, полуфинальные и финальная серии до четырех побед, а матч за третье место — до двух побед.

Кроме основного чемпионата, Единая Лига ВТБ совместно с партнером WINLINE организует внутрисезонный Кубок. Участники турнира будут определены позже.

Новый сезон стартует с Суперкубка, который пройдет в Москве с 14 по 19 сентября 2026 года. Полный состав участников станет известен позднее.









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