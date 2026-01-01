В День молодежи в Пермском крае запретят розничную продажу алкоголя Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В День молодежи, 27 июня, в Пермском крае будет действовать запрет на розничную продажу алкоголя. Соответствующее постановление выпустило краевое правительство.

Ограничения вводятся в связи с празднованием Дня молодежи, который в этом году совпал с проведением школьных выпускных вечеров.

Запрет не распространяется на предприятия общественного питания — кафе, бары и рестораны.

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Штраф для должностных лиц составит от 20 до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 до 300 тыс. руб.

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