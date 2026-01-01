В Перми внесены изменения в порядок демонтажа незаконных объектов Поделиться Твитнуть

На заседании Пермской городской думы одобрили поправки в правила выявления и ликвидации самовольно установленных и незаконно размещенных движимых объектов в городе. Проект представила заместитель главы администрации Перми Анна Лебедева.

Согласно новым правилам, ответственность за принудительный демонтаж, перемещение и хранение незаконных объектов (киосков, павильонов, информационных щитов и т.д.) возложена на департамент имущественных отношений городской администрации. Эти задачи будет выполнять подведомственное муниципальное учреждение.

Также установлено, кто должен заниматься восстановлением территорий после сноса. Если объект был установлен на муниципальной земле, то благоустройство участка возложено на департамент дорог и благоустройства. Если же объект находился на частной территории, то ответственность за уборку ложится на владельца.

Депутаты Пермской городской Думы единогласно поддержали предложенные изменения.

Напомним, что в Перми действует положение о порядке выявления и демонтажа самовольно размещенных объектов на муниципальной и государственной земле.

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