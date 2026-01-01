За 23 июня в Прикамье потушили пять пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

За последние сутки, 23 июня 2026 года, в Пермском крае было ликвидировано пять пожаров. Один из них произошёл в Перми, три — в Березниковском муниципальном округе, и ещё один — в Пермском муниципальном округе. Пострадавших нет, однако один человек получил травмы. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Для предотвращения новых возгораний 23 июня на территории региона работали 183 профилактические группы, состоящие из 433 человек. Они проверили 1 717 жилых домов и квартир; ознакомили с правилами пожарной безопасности 2 696 человек; раздали 2 205 информационных листовок.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю советует жителям установить в своих домах автономные дымовые извещатели. При первых признаках пожара немедленно звоните по телефонам: «01», «101», «112».

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