В Пермском крае годовая инфляция ускорилась до 7,1% В целом по России инфляция в мае составила 5,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Годовая инфляция в Пермском крае немного увеличилась в мае до 7,1%, поднявшись с 7% в апреле. Это связано с сезонным ростом спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги. Об этом сообщили в Пермском отделении банка России.

В частности, туристический спрос вырос, а его структура изменилась из-за геополитической ситуации. Это привело к увеличению цен на отдых на Черноморском побережье и речные круизы.

В секторе непродовольственных товаров повысились цены на моторное топливо. Основной причиной стали сезонное увеличение спроса и внеплановые ремонтные работы на некоторых нефтеперерабатывающих заводах. Однако из-за укрепления рубля снизились цены на средства связи, электротовары и другие бытовые устройства.

Среди продовольственных товаров заметно подешевела плодоовощная продукция. Одной из главных причин стало снижение затрат производителей в связи с переходом на летний режим работы. Благодаря укреплению рубля цена на сладкий перец, апельсины, бананы, яблоки, груши и другие фрукты снизилась.

В целом по России инфляция в мае составила 5,3%. Прогнозируется, что в 2026 году она снизится до 4,5–5,5%, а после 2027 года будет стремиться к целевому уровню около 4%.

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