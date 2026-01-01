Главам муниципалитетов в Прикамье указали на недостатки подготовки мест отдыха у воды Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

На оперативном совещании с главами муниципалитетов 23 июня губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил организацию мест отдыха у водоёмов в регионе, сообщили в пресс-службе правительства.

В прошлом году такие зоны были организованы в 27 муниципалитетах, включая Верещагинский, Губахинский, Оханский, Кудымкарский и Нытвенский округа.

«Знаю, что в ряде муниципалитетов есть нарушения, пространства не приведены в нормативное состояние. Поручил главам таких округов оперативно устранить замечания, а также взять на постоянный контроль содержание объектов», — прокомментировал итоги встречи глава региона.

В этом году работы по обустройству мест отдыха у воды продолжаются в Александровском, Красновишерском, Пермском и Октябрьском округах.

Особое внимание на совещании было уделено организации контейнерных площадок. По результатам первого полугодия 16 округов отстают от графика в строительстве контейнерных площадок и закупке контейнеров. Дмитрий Махонин поручил главам этих территорий взять сроки выполнения работ под особый контроль.

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