ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов написали три выпускника из Прикамья Ещё 18 школьников стали стобалльниками по физике Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае стали известны результаты ЕГЭ по математике, физике и обществознанию. На экзамене 2102 выпускника набрали по этим предметам более 81 балла.

Без ошибок экзамен по профильной математике сдали три выпускника из Кунгура и Чайковского. «В этом году 55% выпускников выбрали экзамен именно по профильной математике. Это на 5% больше, чем в прошлом. Такая динамика объясняется тем, что большинство выпускников стремятся поступить на специальности, связанные с техникой и технологиями в разных сферах промышленности», — отметила и. о. министра образования и науки Наталья Зверева.

Максимальный балл по физике набрали 18 выпускников из Перми, Кунгура, Чайковского, Чусового, Лысьвы, Верещагино, Нытвы, Октябрьского округа. Стобалльниками по обществознанию стали 8 учеников Перми, Кунгура, Чайковского, Большесосновского округа, Верещагино и Нытвы.

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