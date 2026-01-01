Нападающий Артём Котик покинул пермский «Амкар»
25-летний футболист Артём Котик, выступавший за пермский «Амкар» на правах аренды с начала 2025 года, завершил своё пребывание в клубе, сообщили в пресс-службе команды.
За это время он провёл за «красно-чёрных» 29 матчей, забив 17 голов и отдав шесть результативных передач.
В текущем сезоне травма плеча, полученная в игре с «Тюменью», помешала ему завершить сезон.
Теперь Котик возвращается в «Нефтехимик», где продолжит выступления в Первой лиге.
Руководство клуба выразило благодарность Артёму за время, проведённое в команде, и пожелало ему успехов в дальнейшей карьере.
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