Пермский краевой суд изменил приговор по делу Чарльза Батлера Потерпевшему вернут недвижимое имущество Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд изменил приговор Ленинского районного суда Перми по делу Чарльза Батлера в части гражданского иска. Апелляционная инстанция удовлетворила требования потерпевшего АО «Порт Пермь», вернув законному владельцу недвижимое имущество, утраченное из-за преступных действий осуждённого. Первым об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, ранее бывший председатель совета директоров и совладелец АО «Порт Пермь» Чарльз Батлер был признан виновным в организации растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения. Его заочно приговорили к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, Батлер, будучи совладельцем предприятия, организовал схему хищения активов, безвозмездно передав имущество подконтрольным ему структурам, что нанесло ущерб более чем на 1 млрд руб.

В своей апелляционной жалобе адвокаты настаивали на полной отмене приговора и оправдании их подзащитного.

В то же время сторона обвинения также выразила несогласие с решением суда, но по противоположным мотивам. Прокуратура требовала ужесточить наказание, увеличив срок лишения свободы до девяти лет, назначив штраф 900 тыс. руб. и удовлетворив гражданский иск потерпевших. Кроме того, надзорный орган настаивает на возврате похищенных земельных участков в собственность АО «Порт Пермь».

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