Первая партия сливочного масла отправлена из Прикамья в Казахстан Общий вес партии превысил 6 тонн Поделиться Твитнуть

фото: Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю осуществило контроль отправки первой партии сливочного масла из Прикамья в Республику Казахстан. Общий вес партии составил 6,19 тонны.

Транспортное средство, задействованное для перевозки этой продукции, полностью соответствовало установленным ветеринарно-санитарным нормам. Качество масла было подтверждено результатами лабораторных исследований, проведённых в ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных».

Управление Россельхознадзора напоминает потенциальным экспортёрам, что ознакомиться с ветеринарными требованиями для экспорта подконтрольной продукции можно на официальном сайте в разделе «Экспорт/импорт», где указаны условия для каждой страны-импортёра.

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