Зафиксирован рост сделок на рынке недвижимости в Пермском крае В мае 2026 года заключено 846 договоров долевого участия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае 2026 года в Пермском крае зарегистрировали 4782 договора купли-продажи или мены жилья. Это на 4,5% больше, чем в мае 2025 года, и на 68,1% больше, чем в начале 2026 года, сообщили в региональном управлении Росреестра.

Рынок новостроек также показал положительную динамику. В мае 2026 года заключено 846 договоров долевого участия, что на 9,7% больше, чем в мае 2025 года (771 договор). Все эти договоры были оформлены через электронные сервисы.

Анна Болотникова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю, объяснила, что подписание акта приёма-передачи по договору долевого участия не даёт дольщику права собственности на квартиру. Этот акт лишь фиксирует передачу объекта от застройщика и его состояние. Право собственности подтверждается только после государственной регистрации в Росреестре.

49,7% договоров долевого участия в мае 2026 года были заключены с использованием кредитных средств или целевых займов (421 договор).

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