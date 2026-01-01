В Перми разработали технологию повышения прочности асфальта на 40% Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Проблема трещин, колейности и выбоин на российских дорогах остается нерешенной. Асфальтобетон разрушается под воздействием тяжелых фур и перепадов температур. Большинство методов укрепления дороги либо затратны, либо неэффективны. Ученые Пермского политеха нашли решение — использовать природные волокна хризотил-асбеста, который прочен, не плавится при 1500°C и отлично сцепляется с битумом. С помощью математического моделирования они определили оптимальную рецептуру, увеличивающую прочность асфальта на 30-40%. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

В ходе экспериментов было исследовано 243 образца асфальта с различным содержанием волокон (0,5-2,5%) и битума (5,5-7,5%). Оптимальное сочетание — 1,2-1,8% волокон и 5,9-7,2% битума. Это обеспечивает прочность на сжатие при нагреве до 50°C на 30-40% выше, чем у обычных составов, и водостойкость на уровне 95-100%.

Новая технология также снижает себестоимость производства, так как исключает необходимость в покупке минерального порошка. Это делает её экономически выгодной и подходящей для регионов с резко континентальным климатом и для трасс с интенсивным движением.

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