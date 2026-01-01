Прокуратура помогла жителю Прикамья восстановить утерянный более 30 лет назад паспорт Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В прокуратуру Оханского района Пермского края обратился мужчина 65 лет с просьбой помочь ему получить паспорт гражданина Российской Федерации.

Выяснилось, что в 90-е годы он потерял паспорт гражданина СССР, но не сообщил об этом и не обращался за новым документом в течение 30 лет, пока не возникла необходимость в оформлении социальных выплат.

Для установления гражданства и оформления паспорта требовалось доказать в суде, что мужчина постоянно проживал на территории России. Однако из-за возраста и состояния здоровья он не мог самостоятельно обратиться в суд для восстановления своих прав.

Прокурор, действуя в интересах заявителя, подал в Нытвенский районный суд исковое заявление об установлении факта его постоянного проживания на территории Российской Федерации с 1992 года. Суд удовлетворил требования прокурора. Прокуратура будет контролировать исполнение судебного решения.

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