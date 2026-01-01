Из Пермского края в Египет отправлена первая партия берёзового шпона Поделиться Твитнуть

В Пермском крае специалисты регионального управления Россельхознадзора провели фитосанитарный контроль отправки 400 кубометров берёзового шпона в Египет. Это стало первой подобной отправкой в текущем году.

Перед отправкой шпон прошел лабораторные исследования в Пермском филиале ФГБУ «ВНИИКР». Экспертиза подтвердила отсутствие вредных карантинных организмов, и продукция была признана соответствующей фитосанитарным требованиям Египта.

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