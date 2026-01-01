Пловец из Прикамья завоевал медаль Первенства России Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено краевой федерацией плавания

Семен Демидов, спортсмен Центра спортивной подготовки Пермского края и воспитанник краснокамской школы плавания, завоевал медаль на Первенстве России по плаванию на открытой воде. Он стал третьим в спринте на 3 км на выбывание.

Как сообщили в краевой федерации плавания, в этом турнире соперниками Демидова были более опытные пловцы, но Семён смог завоевать место на пьедестале.

Тренирует пловца Лидия Бирюкова.

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